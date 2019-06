PSV strijdt met top van Europa om Van den Berg

De rechtsbenige centrale verdediger sprak al met PSV, maar er zullen deze week meerdere gesprekken voor hem op de rol staan. PEC heeft de jeugdinternational toestemming gegeven om met andere clubs in gesprek te gaan en de verdediger daarvoor een week vrijaf gegeven. Die zal Van den Berg benutten om een afweging te maken over de club waar zijn toekomst moet liggen.

De verdediger was voor zijn eerste contract in Zwolle al in beeld bij Liverpool, Borussia Dortmund, Bayern München, Red Bull Leipzig en Hoffenheim en clubs van dat kaliber staan opnieuw voor hem op de stoep. De verdediger is vooral benieuwd naar het plan dat de clubs hebben voor zijn ontwikkeling tot een vaste eerste elftal speler.

PSV ziet in de rechtspoot een welkome versterking voor de dun bezette linkerkant van de defensie, waar ook zijn voorkeur ligt. Met potentie, wat de Brabanders nog eens bevestigd zien met de overige interesse die er voor hem is.