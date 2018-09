'Feyenoord doet inspiratie op in Manchester'

Van Geel: "We zijn op het oude en het nieuwe complex geweest. Met het oude complex was ook niet veel mis. We hebben rondleidingen gehad en Eric heeft er veel inspiratie en ideeën opgedaan voor ons eigen complex.”

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik