Dalic tot en met WK van 2026 bondscoach van voetballers Kroatië

15.13 uur: Zlatko Dalic is tot en met het komende WK de bondscoach van de voetballers van Kroatië. De Kroatische bond heeft het contract van de 56-jarige coach verlengd tot medio 2026. Over ruim drie jaar wordt het WK gehouden in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Kroatië is in de zomer de tegenstander van Oranje in de halve finales van de Nations League. Het duel wordt op 14 juni in de Rotterdamse Kuip gespeeld.

Dalic is al sinds 2017 bondscoach van de Kroaten. Op het WK van 2018 haalde het land de finale en vorig jaar werd Kroatië derde op het WK in Qatar. Op het EK van 2020 bleef Dalic met zijn ploeg in de achtste finales steken.

Voor zijn periode als bondscoach was Dalic trainer in eigen land, Albanië, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Zwitserse skiër Odermatt verbetert puntenrecord van legende Maier

13.11 uur: De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft in Andorra het puntenrecord van de Oostenrijkse skilegende Hermann Maier verbeterd. De 25-jarige Odermatt was een klasse apart op de reuzenslalom in Soldeu en bracht zijn puntentotaal daarmee op 2042. Maier kwam in het seizoen 1999-2000 tot precies 2000 punten.

In de laatste reuzenslalom van het seizoen hield Odermatt de Noor Henrik Kristoffersen 2,11 seconden achter zich. De Oostenrijker Marco Schwarz werd op 2,29 van Odermatt derde.

Odermatt won afgelopen seizoen dertien races en eindigde negen keer op het podium. Hij deed aan 26 races mee.

Het record aller tijden staat op naam van de Sloveense Tina Maze, die in 2012-2013 2414 punten veroverde.

Golfer Luiten op tiende plek halverwege toernooi in Zuid-Afrika

11.57 uur: Golfer Joosten Luiten staat halverwege het SDC Championship in Zuid-Afrika op de tiende plek. De 37-jarige Luiten staat in de Sint-Francisbaai, in het zuiden van het land, op een score van -4 en heeft zeven slagen achterstand op de Noorse leider Kristian Krogh Johannessen.

Luiten ging in de tweede ronde rond in 71 slagen, één slag onder het baangemiddelde. Donderdag had hij op de openingsdag een score van -3 genoteerd.

Darius van Driel haalde de cut niet na een ronde van 77 slagen. Hij verlaat het toernooi met een score van +5.

De tweede ronde werd voortijdig afgebroken vanwege de harde wind in Zuid-Afrika. Daarom moesten Luiten en Van Driel hun tweede ronde zaterdag voltooien. Zaterdag staat ook de derde ronde op het programma. Zondag eindigt het toernooi.