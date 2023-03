Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ierse rugbyers pakken eindzege Six Nations met grand slam

De Ierse rugbyers gaan uit hun dak. Ⓒ ANP/HH

22.10 uur: De Ierse rugbyers hebben de Six Nations gewonnen. Ierland won de laatste wedstrijd met 29-16 van Engeland en bleef zo in de eindstand Frankrijk voor. De Ieren schreven het toernooi van 2023 op hun naam met een zogeheten grand slam; ze wonnen alle wedstrijden. Ze eindigden met 24 punten voor Frankrijk (20) en Schotland (15).

Engeland, dat een week eerder tegen Frankrijk zijn grootste thuisnederlaag ooit had geleden (10-53), begon goed en kwam dankzij twee penalty kicks op 0-6. Daarna namen de Ieren het initiatief en liepen uit naar 10-6. In de tweede helft maakten de Ieren het verschil met drie try’s en zorgden zo voor de eerste eindoverwinning sinds 2018. Ook toen won Ierland met een grand slam. Frankrijk had het eerder op de dag nog spannend gemaakt in het zeslandentoernooi. De Fransen wonnen met 41-28 van Wales en konden nog de eindzege pakken, mochten de Ieren verliezen van Engeland.

Schouten scherpt Nederlands record 200 meter schoolslag weer aan

Tes Schouten Ⓒ ANP/HH

20.01 uur: Zwemster Tes Schouten heeft bij internationale wedstrijden in Frankrijk haar Nederlands record op de 200 meter schoolslag opnieuw aangescherpt. De 22-jarige Schouten tikte in de finale als eerste aan in 2.23,28. Daarmee was ze net iets sneller dan eind vorig jaar in Rotterdam, toen Schouten het nationale record met maar liefst 2,5 seconden verbeterde: 2.23,67.

De schoolslagspecialiste voldeed vorige week in Marseille op de 100 meter als eerste Nederlandse zwemmer aan een limiet voor de Olympische Spelen. De zwemster uit Bodegraven pakte eind vorig jaar bij de WK kortebaan in Melbourne zilver op de 100 school en brons op de 200 school.

In Saint-Germain-en-Laye, nabij Parijs, versloeg Schouten de Française Charlotte Bonnet in de finale. Arno Kamminga, winnaar van twee zilveren medailles op de Olympische Spelen van Tokio, won de 100 school in 1.00,56. Op de 100 vrij eindigde Marrit Steenbergen in 54,19 als derde, achter de Zweedse winnares Sarah Sjöström en Béryl Gastaldello uit Frankrijk.

Turnsters vierde bij Team Challenge in Stuttgart

Tisha Volleman Ⓒ ANP/HH

19.38 uur: De Nederlandse vrouwen zijn zaterdag als vierde geëindigd in de zogenoemde Team Challenge, een landenwedstrijd bij de DTB-Pokal in Stuttgart. Voor Nederland kwamen Elze Geurts, Vera van Pol, Sanna Veerman en Tisha Volleman in actie.

Het team van de Verenigde Staten was met een puntentotaal van 162,300 duidelijk het sterkst. Daarna volgden België (155,950) en Frankrijk (155,300), landen die zich net als Nederland voorbereiden op de EK van volgende maand. Nederland kwam uit op een score van 154,700.

Voor Nederland was Geurts de beste op sprong: 14,000, de derde score. Op de brug met ongelijke leggers was Veerman goed voor de tweede score (14,250) achter de Amerikaanse Zoe Miller. Op balk was Van Pol op de twaalfde plaats de beste Nederlandse met 12,650. Op vloer eindigde Volleman met eenzelfde score op dezelfde plaats. De wedstrijd telt voor de Nederlandse turnsters mee in de strijd om een plaats in de EK-selectie. De Europese titelstrijd is van 11 tot en met 16 april in het Turkse Antalya.

Dalic tot en met WK van 2026 bondscoach van voetballers Kroatië

15.13 uur: Zlatko Dalic is tot en met het komende WK de bondscoach van de voetballers van Kroatië. De Kroatische bond heeft het contract van de 56-jarige coach verlengd tot medio 2026. Over ruim drie jaar wordt het WK gehouden in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Kroatië is in de zomer de tegenstander van Oranje in de halve finales van de Nations League. Het duel wordt op 14 juni in de Rotterdamse Kuip gespeeld.

Dalic is al sinds 2017 bondscoach van de Kroaten. Op het WK van 2018 haalde het land de finale en vorig jaar werd Kroatië derde op het WK in Qatar. Op het EK van 2020 bleef Dalic met zijn ploeg in de achtste finales steken.

Voor zijn periode als bondscoach was Dalic trainer in eigen land, Albanië, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Zwitserse skiër Odermatt verbetert puntenrecord van legende Maier

13.11 uur: De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft in Andorra het puntenrecord van de Oostenrijkse skilegende Hermann Maier verbeterd. De 25-jarige Odermatt was een klasse apart op de reuzenslalom in Soldeu en bracht zijn puntentotaal daarmee op 2042. Maier kwam in het seizoen 1999-2000 tot precies 2000 punten.

In de laatste reuzenslalom van het seizoen hield Odermatt de Noor Henrik Kristoffersen 2,11 seconden achter zich. De Oostenrijker Marco Schwarz werd op 2,29 van Odermatt derde.

Odermatt won afgelopen seizoen dertien races en eindigde negen keer op het podium. Hij deed aan 26 races mee.

Het record aller tijden staat op naam van de Sloveense Tina Maze, die in 2012-2013 2414 punten veroverde.

Golfer Luiten op tiende plek halverwege toernooi in Zuid-Afrika

11.57 uur: Golfer Joosten Luiten staat halverwege het SDC Championship in Zuid-Afrika op de tiende plek. De 37-jarige Luiten staat in de Sint-Francisbaai, in het zuiden van het land, op een score van -4 en heeft zeven slagen achterstand op de Noorse leider Kristian Krogh Johannessen.

Luiten ging in de tweede ronde rond in 71 slagen, één slag onder het baangemiddelde. Donderdag had hij op de openingsdag een score van -3 genoteerd.

Darius van Driel haalde de cut niet na een ronde van 77 slagen. Hij verlaat het toernooi met een score van +5.

De tweede ronde werd voortijdig afgebroken vanwege de harde wind in Zuid-Afrika. Daarom moesten Luiten en Van Driel hun tweede ronde zaterdag voltooien. Zaterdag staat ook de derde ronde op het programma. Zondag eindigt het toernooi.