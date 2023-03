Sport kort: Luiten halverwege SDC Championship in Zuid-Afrika in top 10

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Golfer Luiten op tiende plek halverwege toernooi in Zuid-Afrika

11.57 uur: Golfer Joosten Luiten staat halverwege het SDC Championship in Zuid-Afrika op de tiende plek. De 37-jarige Luiten staat in de Sint-Francisbaai, in het zuiden van het land, op een score van -4 en heeft zeven slagen achterstand op de Noorse leider Kristian Krogh Johannessen.

Luiten ging in de tweede ronde rond in 71 slagen, één slag onder het baangemiddelde. Donderdag had hij op de openingsdag een score van -3 genoteerd.

Darius van Driel haalde de cut niet na een ronde van 77 slagen. Hij verlaat het toernooi met een score van +5.

De tweede ronde werd voortijdig afgebroken vanwege de harde wind in Zuid-Afrika. Daarom moesten Luiten en Van Driel hun tweede ronde zaterdag voltooien. Zaterdag staat ook de derde ronde op het programma. Zondag eindigt het toernooi.