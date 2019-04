Van Barneveld blijft steken op wereldranglijst

Van Barneveld vloog er bij het negende en tiende event van de Players Championship al in de eerste en tweede ronde uit. Zo verloor de 51-jarige Hagenaar zaterdag van Gary Eastwood, de huidige nummer 100 van de wereld. Een dag later moest hij zijn meerdere erkennen in Luke Woodhouse, de nummer 74 van de zogenoemde Order of Merit. Vlak daarvoor had de vijfvoudig wereldkampioen nog wel een partij van Stephen Bunting gewonnen.

De onbetwiste leider is nog altijd Michael van Gerwen, die inmiddels al ruim vijf jaar de wereldranglijst naar zijn hand zet. Het verschil met Rob Cross (nummer 2) in prijzengeld over de afgelopen twee jaar bedraagt maar liefst 800.000 Britse ponden. Gary Anderson, die dit jaar vanwege een rugblessure nog weinig heeft gespeeld, staat als derde gepositioneerd.

Na Van Gerwen is Jermaine Wattimena de best geklasseerde Nederlander. Hij staat 24e. Daarna volgt Jelle Klaasen op plek 30 en vervolgens komt Barney op de 31e positie.

De beste 32 darters van de wereld plaatsen zich uiteindelijk automatisch voor het WK in december van dit jaar in Londen.

