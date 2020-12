Dordrecht stunt in Breda

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Keuken Kampioen Divisie: NAC Breda onderuit tegen hekkensluiter FC Dordrecht

23.01 uur: In de jacht op promotie naar de Eredivisie heeft het ambitieuze NAC Breda een pijnlijke nederlaag geïncasseerd. De Brabanders gingen tegen hekkensluiter FC Dordrecht verrassend onderuit: 0-1. Op zijn verjaardag maakte invaller Richie Musaba diep in de extra tijd het winnende doelpunt.

Met name Mario Bilate liet namens de thuisclub in de eerste helft de nodige kansen liggen. Na de pauze hield het overwicht van NAC aan, maar de ploeg van trainer Maurice Steijn faalde opnieuw in de afwerking. In de extra tijd miste Musaba eerst nog van dichtbij een grote kans. Kort daarna was hij alsnog de gevierde man met een bekeken schot in de verre hoek.

NAC staat nu vijfde op de ranglijst, op negen punten van koploper SC Cambuur. FC Dordrecht klom dankzij de derde competitiezege naar de achttiende plek. Eerder op de dag eindigde het duel in Brabant tussen laagvlieger FC Den Bosch en subtopper NEC in 2-2. Voor de bezoekers uit Nijmegen kwam Jordy Bruijn twee keer tot scoren.

Joost Luiten en Wil Besseling naar finale van de Europese Tour

18.24 uur: De golfers Joost Luiten en Wil Besseling zijn toegelaten tot het Tour Championship, de seizoensfinale van de Europese Tour in Dubai. Hoewel ze allebei niet bij de eerste zestig op de ranglijst van dit jaar eindigden, kregen ze door de vele afzeggingen van spelers uit de top zestig alsnog een ticket voor het lucratieve toernooi, waar een slordige 7 miljoen euro aan prijzengeld wordt verdeeld.

Luiten mag voor het elfde jaar op rij aantreden in Dubai. Het was dit jaar wel heel close voor de geboren Bleiswijker. Met de elfde plaats in het Zuid-Afrikaans Open klom hij op de ranking van de Europese Tour naar de 72e plaats. Die positie gaf nog net recht op deelname. „Ik speel zeker niet slecht, bij vlagen zelfs heel goed, maar ik verpest het steeds op een of twee holes. Niet alleen deze week, maar eigenlijk het hele jaar al. Hopelijk lukt het me volgende week in Dubai die stomme fouten een keer niet te maken”, reageerde hij op golf.nl.

Voor Besseling wordt het zijn eerste deelname in Dubai. De Noord-Hollander eindigde zaterdag als 56e in het Golf in Dubai Championship en dat bracht hem op de 65e plaats in de ’Race to Dubai’. Besseling is eigenlijk speler van de Challenge Tour, maar kon door de coronapandemie dit jaar in tal van toernooien van de Europese Tour spelen. Dat deed hij zo goed, dat deelname aan het Tour Championship nu een feit is.

Zwemsters ’Kromo’ en Toussaint winnen op slotdag OKT

18.15 uur: Zwemsters Kira Toussaint en Ranomi Kromowidjojo hebben het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam afgesloten met overwinningen op respectievelijk de 100 meter rugslag en de 50 meter vlinderslag.

Toussaint had in de ochtend haar Nederlands record op de 100 meter rugslag aangescherpt tot 58,91, ruim twee tienden sneller dan haar oude record, dat op 59,14 stond. In de finale in het Rie Mastenbroekbad in Rotterdam kwam ze tot 59,03. Maaike de Waard tikte als tweede aan in 1.00,09, waarmee ze voldeed aan de EK-limiet.

Kromowidjojo zwom met 25,32 op de 50 meter vlinderslag een nieuw persoonlijk record. Ze bleef wel boven het Nederlands record van 25,28 van Marleen Veldhuis. Dit nummer wordt niet gezwommen op de Olympische Spelen.

De zwemmers van de 4x100 meter estafette kwamen in het afsluitende nummer tot 3.15,54. Het kwartet moet een goede tijd neerzetten om in aanmerking te komen voor de laatste vier startplekken voor de Olympische Spelen in Tokio. Nils Korstanje, Thom de Boer, Kyle Stolk en Stan Pijnenburg bleven een kleine seconde boven het Nederlands record.

De beste twaalf estafettes van de WK zwemmen van 2019 in Gwangju plaatsten zich automatisch voor Tokio. De resterende vier plekken worden in de komende maanden op basis van de snelste tijden verdeeld.

Veldrijder Iserbyt wint Superprestige in Boom

16.18 uur: Veldrijder Eli Iserbyt heeft de Superprestige-cross in het Belgische Boom op zijn naam geschreven. De Europees kampioen bleef zijn landgenoten Michael Vanthourenhout en Toon Aerts voor. Wout van Aert eindigde als vierde en Corné van Kessel was de beste Nederlander op de vijfde plaats.

Na vijf van de negen ronden op het zware parcours in Boom waren er vijf koplopers. Corné van Kessel moest als eerste van de vijf afhaken bij een versnelling van Aerts. Daarachter moesten Iserbyt, Vanthourenhout en Van Aert alles op alles zetten om bij de koploper te blijven.

Een versnelling van Iserbyt een ronde later bleek de beslissende. Hij sloeg een gaatje en werd niet meer bijgehaald door Aerts en Van Aert, die allebei nog een keer ten val kwamen. Iserbyt kwam 15 seconden voor ploeggenoot Vanthourenhout als eerste over de finish. Voor Iserbyt is het na de zege in Ruddervoorde, de tweede in de Superprestige dit seizoen.

Wielersport: Brand troeft Alvarado af en komt op gelijke hoogte

15.06 uur: Lucinda Brand heeft de Superprestige-cross in Boom op haar naam geschreven. De 31-jarige Brand was voorin het veld Ceylin del Carmen Alvarado (22) te snel af. Alvarado kwam 10 seconden later over de finish.

Door de zege is Brand in het klassement op gelijke hoogte gekomen met Alvarado. Beiden hebben 71 punten.

De top 5 was volledig Nederlands. Denise Betsema werd derde en Annemarie Worst en Yara Kastelijn kwamen als vierde en vijfde over de finish. Worst is de nummer 3 van het algemeen klassement.

De Belgische Sanne Cant, in 2017, 2018 en 2019 wereldkampioene, stelde teleur en werd elfde.

Autosport: Rallyrijder Ogier verovert zevende wereldtitel

13.51 uur: De Franse rallyrijder Sébastien Ogier is voor de zevende keer wereldkampioen geworden. Ogier won de afsluitende Monza Rally, voor Ott Tänak uit Estland en de Spanjaard Dani Sordo. Het betekende de 49e overwinning van de Fransman in het wereldkampioenschap rally.

Na vier titels bij Volkswagen (2013-2016) en twee voor Ford (2017, 2018) is het de eerste wereldtitel voor Ogier in een Toyota. Hij evenaarde de prestatie van de Fin Juha Kankkünen, de enige andere coureur die voor drie verschillende automerken wereldkampioen rally werd.

Ogier kon de titel pakken nadat zijn Britse teamgenoot Elfyn Evans, die de leiding had in het WK-klassement, zaterdag was gecrasht.

Golf: ’Voice of Golf’ Alliss op 89-jarige leeftijd overleden

13.29 uur: De bekende golfcommentator Peter Alliss is op 89-jarige leeftijd overleden. De Brit won zelf als golfer 31 toernooien, waaronder vijf keer het Britse PGA Championship en werd later door zijn commentaar bekend als de ’Voice of Golf’. Hij stierf zaterdagavond thuis, meldde de organisatie van de Europese Tour.

Alliss, wiens vader Percy een prominente golfer was, werd zelf golfprofessional op 16-jarige leeftijd. Hij vertegenwoordigde Groot-Brittannië acht keer op de Ryder Cup. Alliss werd de eerste golfer die net als zijn vader uitkwam op dat prestigieuze evenement. Hij won de Ryder Cup alleen in 1957.

Na zijn actieve carrière werd Alliss commentator voor onder meer de BBC, ESPN en ABC en kreeg daarom later de eretitel ’stem van het golf’. Hij deed vorige maand vanuit huis nog voor de BBC verslag van de Masters.

„We zijn diep bedroefd om te horen dat Peter Alliss, een van de groten van het golf, is overleden”, zegt Keith Pelley, directeur van de Europese Tour. „Peter heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op alles wat hij deed in onze sport, in het bijzonder als speler en als commentator, en hij laat een bijzondere nalatenschap achter.”

Zwemmen: nieuwe mijlpaal voor Toussaint

11.52 uur: Kira Toussaint heeft op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam ook haar Nederlands record op de 100 meter rugslag aangescherpt. De 26-jarige topzwemster dook in de series voor het eerst onder de 59 seconden. Ze tikte aan in 58,91, ruim twee tienden sneller dan haar oude record dat op 59,14 stond. Twee dagen eerder scherpte Toussaint haar Nederlandse record op de 50 rug tot twee keer toe aan, tot 27,37.

Dit jaar waren alleen drie Amerikaanse zwemsters op deze afstand sneller dan Toussaint. De 18-jarige Regan Smith staat op eenzame hoogte op de 100 rug. Smith zette vorig jaar het wereldrecord op 57,57 en heeft met 58,18 de beste tijd van dit seizoen op haar naam staan. Toussaint had op de 100 rug al een startbewijs voor de Olympische Spelen op zak. Ze zwom vorige maand bij de International Swimming League in Boedapest een wereldrecord kortebaan op de 50 meter rugslag (25,60).

Skiën: Sneeuw en lawinegevaar houden skiërs aan de kant

10.10 uur: hevige sneeuwval zorgt ervoor dat de wereldbekerwedstrijden voor de alpineskiërs zondag niet doorgaan. In Sankt Moritz werd net als zaterdag de super-G voor de vrouwen geschrapt. Het sneeuwt zo hard, dat er grote kans is op lawines. Het Zwitserse skigebied is daarom uit voorzorg afgesloten.

De reuzenslalom voor mannen in de Italiaanse Alpen gaat ook niet door. De piste van Santa Caterina Valfurva is door het slechte weer onbegaanbaar. Een dag eerder konden de skiërs wel naar beneden. De Kroaat Filip Zubcic pakte de winst. Hij bleef de Sloveen Zan Kranjec en Marco Odermatt uit Zwitserland net voor. De Nederlandse skiër Maarten Meiners wist zich niet te plaatsen voor de tweede run. De reuzenslalom van zondag is uitgesteld naar maandag, in de hoop dat de skiërs dan wel in actie kunnen komen.

Atletiek: wereldrecord op halve marathon

09.46 uur: de Keniaanse atleet Kibiwott Kandie heeft in Valencia het wereldrecord op de halve marathon flink aangescherpt. De 24-jarige Keniaan legde de bijna 21,1 kilometer door de Spaanse stad af in 57 minuten en 32 seconden. Kandie dook daarmee bijna een halve minuut onder het wereldrecord van zijn landgenoot Geoffrey Kamworor, die vorig jaar in Kopenhagen de halve marathon aflegde in 58.01.

Het leverde de Keniaan naast de overwinningspremie ook een bonus van 100.000 euro op. Kandie liep in de laatste honderden meters weg bij Jacob Kiplimo uit Oeganda, die in 57.37 als tweede finishte. Ook de nummers 3 en 4 van de race, de Kenianen Rhonex Kipruto en Alexander Mutiso, bleven met respectievelijk 57.49 en 57.59 onder het oude wereldrecord.

Bij de vrouwen ging de zege naar Genzebe Dibaba. De 29-jarige Ethiopische, die debuteerde op de halve marathon, zegevierde in een parcoursrecord van 1.05.18.

Handbal: direct belangrijk duel voor Nederland

09.02 uur: de Nederlandse handbalsters moeten de pijnlijke nederlaag tegen Servië op het EK handbal nog geen dag later al zien weg te poetsen met een goed resultaat tegen Kroatië. Winst op die ploeg is noodzakelijk om zicht te houden op de hoofdronde van de titelstrijd in Denemarken.

De wereldkampioen ging zaterdag in het Deense Kolding verrassend onderuit met 29-25 in de eerste groepswedstrijd. Op zich hoeft dat geen ramp te zijn, want een jaar geleden begon Oranje het WK in Japan ook met een nederlaag, toen tegen Slovenië. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft de gave zich terug te vechten na een tegenslag. Wat op het WK gebeurde, kan ook op het EK.

Het duel met Kroatië begint om 18.15 uur. Servië en Hongarije treffen elkaar zondag ook in groep C. Hongarije verloor de eerste groepswedstrijd van Kroatië met 24-22.