Kira Toussaint scherpt Nederlands zwemrecord aan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmen: nieuwe mijlpaal voor Toussaint

11.52 uur: Kira Toussaint heeft op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam ook haar Nederlands record op de 100 meter rugslag aangescherpt. De 26-jarige topzwemster dook in de series voor het eerst onder de 59 seconden. Ze tikte aan in 58,91, ruim twee tienden sneller dan haar oude record dat op 59,14 stond. Twee dagen eerder scherpte Toussaint haar Nederlandse record op de 50 rug tot twee keer toe aan, tot 27,37.

Dit jaar waren alleen drie Amerikaanse zwemsters op deze afstand sneller dan Toussaint. De 18-jarige Regan Smith staat op eenzame hoogte op de 100 rug. Smith zette vorig jaar het wereldrecord op 57,57 en heeft met 58,18 de beste tijd van dit seizoen op haar naam staan. Toussaint had op de 100 rug al een startbewijs voor de Olympische Spelen op zak. Ze zwom vorige maand bij de International Swimming League in Boedapest een wereldrecord kortebaan op de 50 meter rugslag (25,60).

Atletiek: Van Nunen, Futselaar en Deelstra voldoen aan olympische limiet

11.02 uur: Bart van Nunen, Frank Futselaar en Andrea Deelstra hebben in de marathon van Valencia voldaan aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen. Van Nunen verbeterde in de Spaanse stad zijn persoonlijk record met bijna 3 minuten. De 25-jarige Utrechter kwam over de finish in 2.10.14, ruim onder de olympische limiet (2.11.30).

Futselaar finishte officieus in 2.11.29, precies 1 seconde onder de limiet. De 29-jarige Gelderlander moet nog wel afwachten of dat ook zijn officiële eindtijd wordt.

De 35-jarige Deelstra, die vier jaar geleden al meedeed aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, maakte het net als Futselaar heel spannend. Ze kwam als zestiende over de finish in 2.28.23 en bleef daarmee net onder de vereiste 2.28.30. Jill Holterman wist bij haar debuut op de marathon geen limiet te lopen. De 29-jarige atlete legde haar eerste race over 42,195 kilometer af in 2.34.52.

Abdi Nageeye, die zich al heeft geplaatst voor de Spelen, wilde in Valencia een aanval doen op zijn Nederlands record. Na maandenlang trainen in Kenia mikte Nageeye op een tijd van 2.05. De 31-jarige atleet lag lang op koers om de 2.06.17 van vorig jaar in Rotterdam te verbeteren, maar hij zakte in het tweede deel van de race weg. Nageeye finishte als vijftiende in 2.07.09.

Skiën: Sneeuw en lawinegevaar houden skiërs aan de kant

10.10 uur: hevige sneeuwval zorgt ervoor dat de wereldbekerwedstrijden voor de alpineskiërs zondag niet doorgaan. In Sankt Moritz werd net als zaterdag de super-G voor de vrouwen geschrapt. Het sneeuwt zo hard, dat er grote kans is op lawines. Het Zwitserse skigebied is daarom uit voorzorg afgesloten.

De reuzenslalom voor mannen in de Italiaanse Alpen gaat ook niet door. De piste van Santa Caterina Valfurva is door het slechte weer onbegaanbaar. Een dag eerder konden de skiërs wel naar beneden. De Kroaat Filip Zubcic pakte de winst. Hij bleef de Sloveen Zan Kranjec en Marco Odermatt uit Zwitserland net voor. De Nederlandse skiër Maarten Meiners wist zich niet te plaatsen voor de tweede run. De reuzenslalom van zondag is uitgesteld naar maandag, in de hoop dat de skiërs dan wel in actie kunnen komen.

Atletiek: wereldrecord op halve marathon

09.46 uur: de Keniaanse atleet Kibiwott Kandie heeft in Valencia het wereldrecord op de halve marathon flink aangescherpt. De 24-jarige Keniaan legde de bijna 21,1 kilometer door de Spaanse stad af in 57 minuten en 32 seconden. Kandie dook daarmee bijna een halve minuut onder het wereldrecord van zijn landgenoot Geoffrey Kamworor, die vorig jaar in Kopenhagen de halve marathon aflegde in 58.01.

Het leverde de Keniaan naast de overwinningspremie ook een bonus van 100.000 euro op. Kandie liep in de laatste honderden meters weg bij Jacob Kiplimo uit Oeganda, die in 57.37 als tweede finishte. Ook de nummers 3 en 4 van de race, de Kenianen Rhonex Kipruto en Alexander Mutiso, bleven met respectievelijk 57.49 en 57.59 onder het oude wereldrecord.

Bij de vrouwen ging de zege naar Genzebe Dibaba. De 29-jarige Ethiopische, die debuteerde op de halve marathon, zegevierde in een parcoursrecord van 1.05.18.

Handbal: direct belangrijk duel voor Nederland

09.02 uur: de Nederlandse handbalsters moeten de pijnlijke nederlaag tegen Servië op het EK handbal nog geen dag later al zien weg te poetsen met een goed resultaat tegen Kroatië. Winst op die ploeg is noodzakelijk om zicht te houden op de hoofdronde van de titelstrijd in Denemarken.

De wereldkampioen ging zaterdag in het Deense Kolding verrassend onderuit met 29-25 in de eerste groepswedstrijd. Op zich hoeft dat geen ramp te zijn, want een jaar geleden begon Oranje het WK in Japan ook met een nederlaag, toen tegen Slovenië. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft de gave zich terug te vechten na een tegenslag. Wat op het WK gebeurde, kan ook op het EK.

Het duel met Kroatië begint om 18.15 uur. Servië en Hongarije treffen elkaar zondag ook in groep C. Hongarije verloor de eerste groepswedstrijd van Kroatië met 24-22.