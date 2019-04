Frenkie de Jong blij met ruim 9 miljoen voor Willem II

De fans van Willem II konden zich in eigen stadion nog één keer vergapen aan de speler, van wie ze veel te weinig hebben kunnen genieten. De Jong, die na 84 minuten met een pijnlijke enkel werd afgelost door Daley Sinkgraven, speelde tijdens Willem II-Ajax (1-4) al twee keer zo lang als in de drie invalbeurten die hij destijds in het shirt van Willem II kreeg: in totaal 42 minuten.

Applaus

Het klaterende applaus van het Tilburgse publiek dat De Jong bij zijn wissel en een riante voorsprong voor Ajax (1-4) ten deel viel, was een mengeling van trots en bewondering. Trots dat Nederlands duurste voetballer uit de jeugdopleiding van de Tricolores voortkomt en bewondering voor de komeetachtige ontwikkeling van de ongrijpbare middenvelder, die door het gelijkspel van PSV bij Vitesse weer koploper is.

De conclusie dat de toenmalige trainer Jurgen Streppel de kwaliteit van De Jong niet helemaal op waarde schatte, is een voorzichtige. „Ik heb hier niet veel gespeeld en dat is jammer”, zegt de Ajax-middenvelder diplomatiek. „Ik had graag veel meer wedstrijden in het eerste van Willem II achter mijn naam gehad, maar daar is het helaas niet van gekomen. Ik kan tot nu toe echter niet klagen over hoe mijn carrière loopt…”

Mooi bedrag

Met zijn vermogen om altijd daar te staan waar de afvallende bal komt, en de duizelingwekkende versnellingen waarmee hij het veld oversteekt, etaleerde De Jong zijn exceptionele kwaliteiten en behoorde hij zaterdagavond met Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Dusan Tadic tot de Amsterdamse uitblinkers.

Zijn goede spel kwam volgens hem niet voort uit extra bewijsdrang. „Ik heb een heel mooie tijd gehad bij Willem II en neem niemand iets kwalijk. Ik ben blij dat ze zo’n mooi bedrag aan me hebben overgehouden. Ik had zelfs het liefst gehad dat de hele som uit de doorverkoop naar Willem II was gegaan. Niet dat ik het RKC Waalwijk niet gun. Maar ik heb mijn opleiding bij Willem II genoten en heb niet echt een band met RKC.”