Opsteker voor FC Barcelona in Champions League

De laatste keer dat Dembélé meedeed met Barcelona, was in het vorige duel in de Champions League tegen Olympique Lyon. De Spanjaarden wonnen die ontmoeting op 13 maart met 5-1. Valverde neemt 22 voetballers mee naar Engeland. Hij mag er niet meer dan 18 opnemen in de wedstrijdselectie.

Jasper Cillessen, de tweede doelman, maakt ook deel uit van de groep.