Aanklager onderzoekt uitspraken Slutsky over ’arrogante arbiter’

,,Hij is slecht, arrogant en egoïstisch. Het lijkt wel of de show om hem draait. Hij is de slechtste scheidsrechter van de wereld'', zei Slutsky op de persconferentie in de Gelredome. ,,Misschien houdt hij niet van dikke mensen, dat zou kunnen. Misschien dat dat het is. Ik weet het niet.''

Ook voor de tv-camera's haalde Slutsky hard uit naar Gözübüyük. De aanklager gaat onderzoeken of de Rus daarmee de gedragsregels heeft overtreden.

Bekijk hieronder alle doelpunten uit Vitesse - PSV (3-3) nog eens rustig terug: