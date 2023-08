Sensatie op WK: Duitsland uitgeschakeld, Marokko stunt met plek in achtste finales

De voetbalsters van Colombia nemen het als winnaar van groep H in de achtste finales op tegen Jamaica. Frankrijk treft debutant Marokko, dat eerder met 6-0 verloor van Duitsland.

De Marokkaanse vrouwen vieren feest. Ⓒ ANP/HH

Voor de Duitse voetbalsters, de wereldkampioen van 2003 en 2007, is het voor het eerst dat ze zich op een WK niet plaatsen voor de knock-outfase.

Lichte paniek

Zuid-Korea begon ondanks de nederlagen tegen Colombia en Marokko aanvallend aan het laatste groepsduel met grootmacht Duitsland. In de 2e minuut leidde dat al tot een schot op de paal. Keepster Merle Frohms zat nog net met een hand aan de inzet van Casey Phair. Enkele minuten later was het wel raak. Cho So-hyun schoot na een goede steekpass links langs Frohms binnen.

De treffer zorgde voor lichte paniek bij Duitsland. Het duurde tot de 42e minuut totdat Alexandra Popp uit een voorzet van Svenja Huth de 1-1 binnenkopte. Doordat Marokko vlak voor de rust uit de rebound had gescoord tegen Colombia, waren de Duitse voetbalsters echter virtueel uitgeschakeld. Anissa Lahmari schoot in Perth uit de rebound binnen nadat de strafschop van Ghizlane Chebbak was gestopt.

Op de lat

In de tweede helft zocht Duitsland verwoed naar de tweede treffer. Popp kopte opnieuw binnen, nadat de bal via een hakje was verlengd. Het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Kort daarop kopte Popp ook nog eens op de lat. Hoe graag ze ook wilden, in de slotfase kwamen de Duitsers nauwelijks tot grote kansen tegen een goed verdedigend Zuid-Korea. Schoten van invalster Sydney Lohmann gingen nog naast en net over waardoor Duitsland naar huis moet.

Marokko hield stand en plaatst zich bij de eerste WK-deelname voor de achtste finales.