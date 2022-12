Premium Het beste van De Telegraaf

Technicus grijpt in de luwte hoofdrol bij Franse ploeg Assistkoning Griezmann neemt op WK afstand van Henry en Zidane

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Antoine Griezmann in actie tegen Engeland. Ⓒ ANP/HH

DOHA - Alle ogen zijn dit WK bij Frankrijk gericht op de grote ster Kylian Mbappé, die met vijf goals toernooitopscorer is. Maar hoewel hij iets minder opvallend aanwezig is, speelt ook Antoine Griezmann een sterk toernooi. De 31-jarige speler van Atletico Madrid beheerst als geen ander het spel tussen de linies en weet daarmee vaak gevaar te stichten. Ook in de halve finale tegen het supercompact verdedigende Marokko, dat pas één tegentreffer incasseerde dit WK (nota bene een eigen doelpunt), kan zo’n actie het verschil maken, beseft de Franse bondscoach Didier Deschamps.