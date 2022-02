Ajax wacht wedstrijd van 12,5 miljoen euro

Voetbal

Polen, Zweden en Tsjechië hebben geen zin in strijd om WK-ticket met Rusland

De voetbalbonden van Polen, Zweden en Tsjechië voelen er niets voor in de play-offs om kwalificatie voor het WK voetbal aan te treden in Rusland. Zij hebben in een gezamenlijke brief bij de UEFA en FIFA aangedrongen naar alternatieven te kijken in verband met de Russische invasie in Oekraïne.