Premium Het beste van De Telegraaf

Ploeg René Hake loopt tegen Fortuna Sittard tegen dezelfde problemen aan Mike van der Hoorn ziet ’ruis op de lijn bij FC Utrecht’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Mike van der Hoorn (links) baalt na het gelijkspel bij Fortuna Sittard. Ⓒ ProShots

SITTARD - FC Utrecht had gehoopt met een overwinning op Fortuna Sittard de crisissfeer te kunnen verdrijven, maar incasseerde opnieuw een teleurstelling. Door het 2-2 gelijkspel in Limburg heeft de ploeg van trainer René Hake uit de laatste drie duels slechts twee punten gepakt. ,,Als je twee keer op voorsprong komt uit bij Fortuna, dat de laatste tijd niet de beste reeks heeft gehad, is dat natuurlijk een teleurstelling. Dan kun je niet tevreden zijn”, aldus trainer René Hake.