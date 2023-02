Onvervalste zevenklapper voor swingend Heracles

Samuel Armenteros was de grote man. Hij verving na ruim een halfuur Antonio Satriano en scoorde vervolgens nog drie keer, waarbij zijn eerste zijn mooiste was.

Almere City staat door een overwinning bij Roda JC steviger op de derde plaats. In Kerkrade werd het 2-0 voor de ploeg van trainer Alex Pastoor. Lance Duijvestijn schoot Almere tegen Roda in de eerste helft op voorsprong uit een strafschop. Anthony Limbombe maakte in de tweede helft de 2-0 voor Almere tegen de ploeg waar zijn jongere broer speelt.

Almere heeft 46 punten. Dat zijn er 3 meer dan Willem II dat met 2-1 won van Jong Ajax. VVV-Venlo bleef op 42 punten staan. De Limburgers verloren thuis met 1-0 van Top Oss. Willem II kwam via Freek Heerkens al vroeg op voorsprong tegen Jong Ajax. Max Svensson maakte er 2-0 van. Jong Ajax kwam in de extra tijd van de eerste helft nog terug tot 2-1 via Kristian Hlynsson, maar kon niet meer gelijk komen.

Pijnlijke nederlaag FC Eindhoven

FC Eindhoven ging thuis hard onderuit tegen De Graafschap: 0-4. Camiel Neghli scoorde in de tweede helft drie keer. Othniël Raterink zorgde tussendoor voor de 0-3.

NAC Breda won met 3-2 van FC Dordrecht. Na doelpunten van Cuco Martina en Victor Wernersson voor de thuisploeg, kwam Dordrecht terug via Samuele Longo en Tidjany Touré. Moreno Rutten bezorgde NAC alsnog de winst.