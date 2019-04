Geschiedenis Ajax - Juventus biedt weinig hoop

Johan Cruijff krijgt - in Juventus-shirt - de Europacup in zijn handen. Ⓒ Hollandse Hoogte

De heenwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League staan deze week op het programma. Ajax is één van de verrassingen bij laatste acht en treffen Juventus. De Amsterdammers bewaren weinig goede herinneringen aan Juventus, de komende tegenstander in de kwartfinales van de Champions League. We zetten de onderlinge ontmoetingen op een rijtje.