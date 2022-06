Premium Het beste van De Telegraaf

Kapers op de kust voor Oranje-ster Besluiteloos Ajax krijgt concurrentie uit Premier League in strijd om Bergwijn

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Steven Bergwijn legt in Brussel aan voor de openingstreffer van het Nederlands elftal tegen België. Ⓒ PRO SHOTS

ZEIST - Het uitstekende optreden van Steven Bergwijn (24) in de Nations League tegen België (1-4) heeft de concrete interesse in de Oranje-ster aangewakkerd. „Er hebben zich meerdere clubs gemeld”, gaf Bergwijn aan de rand van het trainingsveld in Zeist ruiterlijk toe. En dat is slecht nieuws voor Ajax. De Amsterdammers, die op hoofdlijnen een akkoord hebben met de Tottenham Hotspur-speler over een contract voor vijf seizoenen, blinken de laatste dagen uit in besluiteloosheid. Ze hebben nog altijd de beste papieren om Bergwijn in te lijven, maar zullen daadkrachtig moeten zijn om de concurrentie uit de top van de Premier League van zich af te schudden.