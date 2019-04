Van Dijk is duidelijk: ’Liverpool is favoriet’

,,Zij willen zeker niet hetzelfde ervaren als vorig jaar en het belangrijkste is dat we op alles voorbereid zijn", zei Van Dijk maandagmiddag tijdens een persconferentie. ,,Wij, als voetballers, weten hoe het werkt. Je kunt de ene week met 3-0 winnen van een ploeg en de week erop kun je, na een wijziging, zomaar van dezelfde ploeg verliezen."

Van Dijk liep aan de vooravond van het duel op Anfield niet weg voor de favorietenrol. ,,Wij zijn de favoriet als je kijkt naar het seizoen en de resultaten op Anfield", aldus de aanvoerder.

Liverpool doet ook in de Premier League nog volop mee om de titel. The Reds hebben twee punten meer dan Manchester City, dat nog een duel tegoed heeft. De laatste landstitel van Liverpool dateert van 1990. ,,Iedereen hier droomt ervan dat het weer gaat gebeuren", aldus Van Dijk.

,,We hebben twee of drie weken een mindere periode gehad en zijn nu weer in vorm. Maar we hebben nog helemaal niks. Ik denk dat het voor de neutrale kijker heel leuk is om te volgen. Ieder slippertje kan fataal zijn."

Er waren lichte twijfels over het meespelen van Van Dijk, maar daarover maakt Liverpool zich geen zorgen. Ook Georginio Wijnaldum is fit, zo zei trainer Jürgen Klopp. Wijnaldum had rugklachten.

