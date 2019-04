Juventus met Cristiano Ronaldo naar Amsterdam

Cristiano Ronaldo Ⓒ EPA

Cristiano Ronaldo lijkt helemaal hersteld van een hamstringblessure. Volgens verschillende Italiaanse media heeft de grote vedette van Juventus maandag volledig getraind. Hij zou dinsdag met zijn ploeggenoten op het vliegtuig stappen richting Amsterdam, waar Ajax een dag later de tegenstander is in de kwartfinale van de Champions League.