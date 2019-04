Miedema staat voor mijlpaal: bijna 100 goals in Oranje

,,Ik las van de week ergens dat ik deze periode mijn honderdste kan maken voor Nederland. Ik ben daar niet echt mee bezig. Ik ben pas 22 jaar en heb nog alle tijd. De records komen volgens mij wel'', zei ze maandag in het stadion van AZ, waar Oranje het dinsdag in een oefenwedstrijd tegen Chili opneemt.

Miedema heeft op de ranglijst van het A-team nog één speelster voor zich. Manon Melis kwam tijdens haar interlandloopbaan tot 59 doelpunten. ,,Natuurlijk ben je daar trots op.''

Tegen Mexico bleef Oranje vrijdag op twee doelpunten steken (2-0). Miedema: ,,We creëerden veel kansen. Vaak was de eindpass net niet goed of waren we ongelukkig in de afronding. Het is fijn om dinsdag een wedstrijd te spelen waarin we een aantal doelpunten maken, dat we vertrouwen op kunnen doen als team zijnde. Dat is volgens mij ook het idee van morgen.''