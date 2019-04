Goed nieuws voor Manchester City

,,Hij heeft weer getraind en voelt zich goed", vertelde trainer Pep Guardiola op een persconferentie. Ook Kyle Walker en Benjamin Mendy lijken klaar voor de krachtmeting met de Spurs. ,,Ik denk dat ze kunnen spelen, tenzij de dokter mij iets anders gaat vertellen", zei Guardiola.

De Spaanse trainer houdt rekening met een aanvallend ingesteld Tottenham Hotspur. ,,Ze zullen er alles aan doen om hun eerste Europese wedstrijd in het nieuwe stadion winnend af te sluiten", zei hij.

,,We hebben ons voorbereid op een aanvallende en agressieve tegenstander. Maar we weten ook wat we moeten doen om in de halve finale te komen."