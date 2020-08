Ronald Koeman doet oude tijden herleven: ’Dit is toch prachtig?’

Leo Beenhakker was tussen 1986 en 1989 trainer van Real Madrid. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Met de aanstelling van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona is het een beetje of oude tijden herleven. Eindelijk is er weer een Nederlandse trainer actief in de top van het Spaanse voetbal. ,,Dit is toch prachtig? Zowel voor het Nederlandse voetbal als voor Ronald zelf”, aldus een enthousiaste Leo Beenhakker, een van de voorgangers van Koeman als trainer van een van de twee grote Spaanse clubs.