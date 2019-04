’Als Atletico het kan, dan kan Ajax het ook’

Goudhaantje acht ook het huidige Ajax niet kansloos tegen de Oude Dame in de kwartfinales van de Champions League. „Ik verwacht dat Ajax probeert aan te vallen, maar daarin wel voorzichtig zullen zijn want Juventus kan er goed uitkomen. Ik denk dat de eerste helft misschien niet zo heel leuk is om te zien. Maar ik hoop dat ze er gelijk zo opknallen als thuis tegen Real Madrid”, vertelt de 67-jarige Rep op de website van Ajax.

De geboren Zaandammer vervolgt: „Ajax verloor toen wel (2-1, red.) van Real Madrid, maar had moeten winnen. Ik vind dit elftal als het gemotiveerd is, echt heel goed. Als Atletico Madrid met 2-0 kan winnen, dan kan Ajax het ook. Ik vind ze zeker niet kansloos.”

John Rep passeert Dino Zoff met een schitterende kopbal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rep herinnert zich de euforie van 46 jaar geleden nog goed. „Ik was zo blij na afloop. De anderen waren ook wel blij, maar niet zo idioot als ik. Ik had net al een interview met de Italiaanse krant La Stampa en ook de Franse kranten willen van alles van mij weten deze dagen. Iedereen heeft het over Ajax – Juventus.”

Ajax en Juventus beginnen woensdag om 21.00 uur aan het heenduel bij de laatste acht. Zes dagen later volgt de return in Turijn. De winnaar van de tweekamp treft in de halve eindstrijd Tottenham Hotspur of Manchester City.