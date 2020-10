Wout van Aert na rel met Mathieu van der Poel: ’Ik laat me niet voor een tweede keer vangen’

„Ik had het misschien beter niet kunnen zeggen, maar het is nu niet dat ik daar vier dagen later anders over denk. Had Mathieu of ik gewonnen, dan stonden we zondag toch ook opnieuw gewoon met het mes tussen de tanden aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Toch ben ik niet van plan om me een tweede keer te laten vangen”, zegt hij op de vooravond van zijn allerlaatste opdracht van het wegseizoen .

Ben je nog boos? Dat was je zondagavond wel een beetje na Gent-Wevelgem.

„Ik werd natuurlijk direct na de finish geïnterviewd. Volgens mij was ik ’s avonds alweer een stuk aangenamer. Ik ben zeker niet lang boos geweest.”

Er volgde een lawine aan meningen. Heb je die gehoord? Meegenomen? Of laten passeren?

„Ik heb het geprobeerd om alles over me heen te laten gaan, maar op maandag zat mijn vrouw Sarah in Vive le Vélo, het programma van Karl Vannieuwkerke. Ik wilde ernaar kijken, dus was ik wel verplicht om naar de ’Grote Analyse van Gent-Wevelgem’ te luisteren. Het verbaasde me wel dat er de dag nadien nog zoveel om te doen was. Hoewel, enigszins verraste me dat ook weer niet. Langs de andere kant is het wel allemaal opgeklopt. Het was zeker geen scheldpartij. Ik hoorde termen vallen die een beetje overdreven waren in vergelijking met wat het echt was na Gent-Wevelgem.”

Het was een interview kort na de finish. Zou je het nu anders formuleren, analyseren?

„Ik zou het waarschijnlijk wat rustiger gezegd hebben, of misschien voor mezelf hebben gehouden. Maar ik had er op dat moment wel over nagedacht. Dat was wel het gevoel dat ik toen had. Het is niet dat ik nu van idee ben veranderd. Ik denk dat in de slotkilometer Mathieu (Van der Poel, red) toch echt liet zien dat de overwinning precies minder belangrijk was voor hem. Ik kan me niet van deze indruk ontdoen.”

Blijf je dat ook denken na wat Van der Poel er zelf op televisie over zei? Hij vond het laag bij de grond.

„Ik heb dat niet gehoord. Ik heb dat gelezen. Volgens mij is dit een logische reactie van hem. Ik had ook niet verwacht dat hij ineens zou zeggen: ’ja, dat klopt’. Ik denk dat we allebei onze meningen hebben geuit na Gent-Wevelgem, dat we allebei teleurgesteld waren. Voor mij is alles daarbij afgerond. Of dat voor Mathieu ook zo is, weet ik niet. Ik vond dat dit mocht gezegd worden. Verder hecht ik daar geen belang aan. Ik heb er niet van wakker gelegen.”

Is dat nu iets dat we gaan meepakken voor de rest van jullie carrière die nog lang duurt? Het is in het verleden ook nog gebeurd. De tweestrijd Museeuw-Tchmil, enz… Dreigt dat nog mee te spelen?

„Afgelopen weekend speelde dat zeker. De rivaliteit is er al langer. Door dat interview is er niets veranderd. De rivaliteit was even groot geweest indien een van ons beiden Gent-Wevelgem had gewonnen. Dan waren we opnieuw met het mes tussen de tanden gestart in de Ronde van Vlaanderen. Het is nooit mijn bedoeling geweest om Mathieu te verslaan. Ik wilde gewoon koersen winnen. Dat zal ik zondag opnieuw proberen. Om dat te doen zal ik vaak Mathieu moeten passeren. Op de cross. Op de weg. Overal waar ik aan de start sta.”

Geef toe, verbaal gingen jullie achteraf toch nooit zo te keer als na Gent-Wevelgem, ondanks die rivaliteit?

„Misschien wel. Nu stel je het voor alsof ik ’ik-weet-niet-wat’ heb gezegd. Ik heb gewoon verteld hoe ik die koers aanvoelde. Ik heb niemand voor iets uitgemaakt. Volgens mij heb ik Mathieu niet beledigd. Ik denk dat ik dat recht heb om dat te zeggen. Ik denk dat het in het veldrijden ook al vaak heel hard tegen hard is geweest. Daar zijn we dan uiteindelijk eerste en tweede omdat het daar korter op elkaar zit. Ik ben na de cross toch wel eens kwader geweest dan dat ik afgelopen zondag was. Dat is logisch als je de strijd tegen elkaar aangaat.”

Heb je de voorbije dagen toenadering gezocht met Van der Poel?

„We hebben er in de autocar van Jumbo-Visma over gesproken tijdens de debriefing. Dat was niet anders dan anders.”

„Anderzijds heb ik eigenlijk nooit contact met Mathieu, via gsm of via sociale media. Ik heb dit jaar in Milaan-Turijn een van de eerste keren op de fiets langer dan vijf minuten gesproken met Mathieu. Dat was een unicum.”

Gaat de kortsluiting van Gent-Wevelgem tussen jullie beiden ook zondag nog spelen in de Ronde van Vlaanderen?

„Ik denk van niet. De koers is volgens mij lastiger. Ik denk dat nu dit gebeurd is na Gent-Wevelgem dat er minder kans is dat dit nog eens gebeurt. Daar ga ik toch van uit. Van mijn kant uit heb ik er lessen uit getrokken: ik ben niet van plan om me daaraan een tweede keer te laten vangen.”