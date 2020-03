Uitstel EK gunstig voor Depay en Oranje

Memphis Depay lijkt er in 2021 gewoon bij te zijn op het EK. Ⓒ Reuters

De ontwrichting van de samenleving door het coronavirus is iets wat je nooit voor mogelijk had gehouden. De besmettingen, het overlijden van mensen door het virus, dat je fysiek en sociaal nauwelijks contact meer met elkaar kan hebben, heel heftig allemaal. Het drukt je met de neus op de feiten en laat de betrekkelijkheid van sport en voetbal zien. Gelukkig hebben alle grote voetbalorganisaties in die geest gehandeld en gezondheid boven alles gesteld. In dit kader kon het uitstellen van EURO 2020 door de UEFA niet uitblijven.