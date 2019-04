Jos Verstappen: ’Toto Wolff belt nooit’

De 76-jarige Oostenrijker beweerde onlangs dat Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, hem en zoon Max bijkans platbelt. „Maar dat is onzin. Toto belt Max nooit. Ik denk niet eens dat hij zijn nummer heeft”, reageert Jos Verstappen desgevraagd. „Ik spreek Toto af en toe wel, maar dat is ook logisch.”

Bekijk ook: Verstappen kijkt uit naar inhaalacties

Verstappen senior wil aangeven dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat zijn zoon over een vertrek bij Red Bull nadenkt. „We zijn juist heel tevreden bij Red Bull en over de samenwerking met Honda. We zijn samen bezig om een droom te verwezenlijken.”

Verstappen zit sinds 2016 bij renstal Red Bull. In dat jaar kwam de 21-jarige Nederlander tijdens het seizoen over van Toro Rosso, het opleidingsteam van de Oostenrijkse renstal. Sindsdien boekte Verstappen vijf GP-zeges en eindigde hij in het WK-klassement als vijfde, zesde en vierde.