Gözübüyük: ’Dit gaat veel te ver’

De Rus noemde de scheidsrechter uit Haarlem onder meer ’arrogant, egoïstisch en de slechtste scheidsrechter van de wereld.’ „Hij zegt nooit hoi, hij zegt nooit tot ziens en hij geeft op geen enkele vraag antwoord. Misschien houdt hij niet van dikke mensen, dat zou kunnen. Misschien dat dat het is. Ik weet het niet”, zei Slutsky.

„Dit gaat me veel te ver”, reageerde Gözübüyük bij Peptalk. „Ik vind dat je respect voor elkaar moet hebben. Dat zijn normen en waarden. Als je het analyseert vraag je je af: ’wat zegt hij allemaal toch?’ Ik ga na afloop op het veld niet uitgebreid uitleg geven, maar hij was welkom in mijn kleedkamer geweest. Voor de rest is dit aan de aanklager.”

Slutsky houdt rekening met een schorsing. „Waarschijnlijk gebeurt dat wel”, voorspelde Slutsky. „Maar het is alweer de derde keer voor ons dat dit met hem gebeurde. Ik word zenuwachtig als we hem als scheidsrechter krijgen. Ik wilde ook uitleg van hem. Maar aan zijn lichaamstaal zag ik dat hij hier niet voor openstond.”

