Terpstra mag thuis herstellen

„Ik heb de nacht in een ziekenhuis doorgebracht”, laat hij weten via sociale media. „De beste plaats om te herstellen is nu thuis.”

Terpstra, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, ging zo’n 160 kilometer voor de streep in Oudenaarde onderuit en werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werden in ieder geval geen breuken geconstateerd. Zijn ploeg Direct Energie heeft al laten weten dat Terpstra zondag Parijs-Roubaix moet overslaan.