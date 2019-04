De Groot wint eerste duel met NEC

De Nijmegenaren, die drie nederlagen op een rij hadden geleden, wonnen in Eindhoven met 2-1 van Jong PSV en kunnen daardoor nog iets van het seizoen maken.

Ferdy Druijf, die gehuurd wordt van AZ, opende halverwege de eerste helft vanuit een strafschop de score. Het was alweer het 24e doelpunt van het seizoen voor Druijf, die nu samen met Mario Engels van Roda JC de topscorerslijst aanvoert.

Interim-trainer Ron de Groot Ⓒ BSR/SOCCRATES

Jonathan Okita maakte er in het stadion van FC Eindhoven vlak voor rust 0-2 van. In de slotfase werkte Frank Sturing de bal nog in eigen doel, maar dat werd NEC niet fataal.

Door de zege houdt NEC nog zicht op de play-offs voor promotie. De Gelderse club, vorig jaar nog uitkomend in de eredivisie, staat 14e. Trainer Jack de Gier werd begin vorige week op non-actief gesteld na de ontluisterende 4-0-nederlaag tegen Jong AZ.