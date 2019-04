Lammers: ’Zandvoort laat het niet meer glippen’

De voormalige Formule 1-coureur en beoogde technisch directeur van de Grand Prix in Zandvoort gaat ook in op de ontwikkelingen rond de terugkeer van de koningsklasse in Nederland. Het lijkt erop dat de gesprekken in een afrondende fase zijn beland.

„Ik denk dat de kans heel groot is dat het goedkomt”, stelt de columnist van Telesport. „Natuurlijk vereist dit heel veel aandacht en nauwkeurige onderhandelingen. We zijn een heel eind en er wordt keihard aan gewerkt met heel veel enthousiasme. Iedereen heeft de wil om het rond te krijgen. Alleen moet dat nog wel gebeuren. Het is nu eigenlijk te ver om het te laten glippen.”

Lammers gaat samen met Formule 1-watcher Erik van Haren in De Opwarmronde ook in op de komende Grand Prix in China, tevens de duizendste Formule 1-race, en de kansen voor Max Verstappen.

