Assist jarige Donny van de Beek bij zege Manchester United; Leicester naar bekerfinale

Mason Greenwood was de gevierde man bij de thuisclub. De 19-jarige spits bracht de eerste twee treffers van zijn ploeg op zijn naam. Zijn tweede doelpunt viel in de 84e minuut.

Invaller Edinson Cavani besliste het duel in de extra tijd. De assist kwam op naam van de jarige Van de Beek (24). De Ajacied mocht in de 84e minuut invallen.

Namens Burnley tekende James Tarkowski in de 50e minuut voor de gelijkmaker. Ploeggenoot Erik Pieters bleef op de bank.

Arsenal voorkomt diep in blessuretijd nederlaag tegen Fulham

Arsenal heeft in de Engelse voetbalcompetitie een nederlaag in eigen stadion tegen Fulham maar net kunnen voorkomen. De Londenaren maakten in de 97e minuut gelijk tegen de degradatiekandidaat: 1-1.

Josh Maja opende de score voor Fulham. De Nigeriaan benutte na een uur spelen een strafschop. De gelijkmaker kwam op naam van Eddie Nketiah, die in het veld was gekomen voor Alexandre Lacazette.

Fulham had de laatste vier wedstrijden verloren. Het elftal van Scott Parker staat op de achttiende plek, met 6 punten achterstand op Burnley en Brighton & Hove Albion. De nummers 18 tot en met 20 degraderen uit de Premier League.

Arsenal, dat zich donderdag plaatste voor de halve finales van de Europa League, is de nummer 9 in de Premier League.

Leicester naar finale FA Cup

Leicester City heeft na 52 jaar weer eens de finale bereikt van de FA Cup. De ploeg van coach Brendan Rodgers versloeg in de halve finale Southampton met 1-0. Kelechi Iheanacho maakte in de 55e minuut het doelpunt op Wembley, dat was gevuld met 4000 toeschouwers.

Leicester speelt op 15 mei op Wembley in de finale tegen Chelsea. De Londense club won zaterdag met 1-0 van Manchester City dankzij een treffer van oud-Ajacied Hakim Ziyech.

Southampton had op weg naar de halve eindstrijd nog geen tegentreffer geïncasseerd. Doelman Fraser Forster was echter kansloos op het schot van de Nigeriaan, die de bal fortuinlijk weer voor zijn voeten kreeg nadat zijn eerste doelpoging was gestrand. Het voorbereidende werk was van Jamie Vardy, die na een felle rush over de linkerkant Iheanacho in stelling wist te brengen.

Southampon won de FA Cup in 1976. De club haalde in 2003 voor de laatste keer de eindstrijd in het befaamde bekertoernooi.