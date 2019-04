Ultieme beloning Veltman na donkere periode

Joël Veltman grijpt in tegen Willem II. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Het waren voor Joël Veltman (27) loodzware, eenzame maanden, waarin hij er in zijn tijdelijke huurhuis in Zeist doorheen werd gesleept door zijn vrouw, dochter en kruisbandlotgenoten als Dico Koppers en Randy Wolters. Het zweet gutste op de KNVB-campus van zijn voorhoofd en geregeld klonk er binnensmonds een vloek. Maar nu er morgen tegen Juventus een basisplaats in het verschiet ligt, beseft de rechtsback nog meer dat alle opofferingen het tijdelijke Spartaanse regime dubbel en dwars waard waren.