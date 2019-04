Van Marwijk: Talent niet blijven vertroetelen

Bert van Marwijk Ⓒ René Bouwman

Het is precies zoals we het willen hebben in Nederland. Door onze goede infrastructuur zijn de afstanden geen probleem en door een goede organisatie voetbalt de beste jeugd van het land elke week tegen elkaar. Daarnaast spelen en trainen ze nu op een kunstgrasveld dat zo strak is als een biljartlaken. En krijgen ze bijna elke dag van de week begeleiding van gediplomeerde trainers. Beter kan het dus niet. Of toch wel?