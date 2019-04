Niki Terpstra verlaat met zijn vrouw Ramona het ziekenhuis van Oudenaarde. ,,Er wordt tegen me gezegd dat het allemaal wel meevalt, maar dat is niet zo,” zegt Ramona. Ⓒ Peter Malaise

AMSTERDAM - De vreselijke beelden flitsen zo nu en dan nog door het hoofd van Ramona. Grote paniek heerste er bij de vrouw van Niki Terpstra toen ze haar man bewegingsloos op de grond zag liggen na zijn keiharde val in de Ronde van Vlaanderen. „Ik raakte vreselijk in paniek, de tranen liepen over mijn wangen en ik stond te trillen op mijn benen. Die minuten dat Niki niet bewoog waren echt een hel”, zegt ze, even nadat Terpstra weer in zijn eigen bed de slaap heeft gevat.