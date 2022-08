Ook Rafael Nadal ontbreekt in Canada

,,We hebben besloten om niet naar Montreal af te reizen en door te gaan met de trainingen zonder onszelf te forceren. Vanaf mijn vakantie en mijn daaropvolgende terugkeer op de trainingsbanen is alles goed verlopen. Enkele dagen geleden ben ik weer begonnen met serveren en donderdag had ik na de training een klein ongemak rondom mijn buikspieren dat er vandaag nog steeds was", schreef de 22-voudig grandslamkampioen op sociale media. Nadal trok zich een maand geleden op Wimbledon in de halve finales terug vanwege de buikspierblessure.

Djokovic

Donderdag werd al bekend dat Djokovic eveneens niet van de partij is in Canada. De 21-voudig grandslamwinnaar is niet gevaccineerd tegen het coronavirus en mag Canada daarom niet in. Djokovic stond wel op de deelnemerslijst voor het masterstoernooi voor het geval de Canadese autoriteiten de regels zouden versoepelen, maar dat gebeurde niet.

Botic van de Zandschulp is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, Tallon Griekspoor meldde zich af voor de kwalificaties omdat hij nog herstellende is na een coronabesmetting. Het toernooi begint maandag. De US Open gaat op maandag 29 augustus van start.

Novak Djokovic Ⓒ ANP/HH

De 35-jarige Djokovic mocht begin dit jaar niet meedoen aan de Australian Open. Djokovic werd na een juridische strijd met de Australische autoriteiten het land uitgezet, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De voormalig nummer 1 van de wereld was wel welkom op Roland Garros en Wimbledon. Hij veroverde in Londen zijn 21e grandslamtitel, nog één minder dan recordhouder Rafael Nadal.

US Open

De kans is groot dat Djokovic later deze maand ook niet mag meedoen aan de US Open, omdat ook in de Verenigde Staten alle bezoekers een bewijs van vaccinatie tegen corona moeten laten zien. De Serviër, afgezakt naar plek zes op de wereldranglijst, hoopt desondanks nog steeds dat hij welkom is op het laatste grandslamtoernooi van het jaar in New York.

Bekijk ook: Tim van Rijthoven richt vizier nu op US Open

Ruim 45.000 mensen ondertekenden inmiddels een onlinepetitie waarin de Amerikaanse overheid en de organisatie van de US Open worden opgeroepen om Djokovic toe te laten. „Ik bereid me voor alsof ik mag meedoen, terwijl ik hoop te horen of ik de ruimte krijg om naar de VS te reizen”, schreef Djokovic afgelopen week op sociale media. „Fingers crossed!”

Behalve Djokovic, die het Canadese masterstoernooi in 2007, 2011, 2012 en 2016 op zijn naam schreef, trok ook de Duitser Oscar Otte zich terug. Daardoor kwam een plek in het hoofdtoernooi vrij voor Nick Kyrgios. De Australiër verloor op Wimbledon in de finale van Djokovic. De organisatie gaf een wildcard aan onder anderen Andy Murray, de Schot die het toernooi in 2009, 2010 en 2015 won.