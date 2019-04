Karsdorp ligt er een maand uit

Karsdorp viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Sampdoria (1-0). Hij heeft wegens verschillende blessures al 55 duels van AS Roma gemist sinds hij in de zomer van 2017 van Feyenoord is overgekomen.

Trainer Claudio Ranieri van AS Roma zit dun in zijn vleugelverdedigers. Aleksandar Kolarov is geschorst voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Udinese. Davide Santon en Alessandro Florenzi zijn net als Karsdorp geblesseerd.