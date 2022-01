Femke Kok verovert goud op 500 meter bij EK Afstanden

De Russische wereldkampioene Angelika Golikova reed in de rit na Kok, maar kwam niet aan de tijd van de sprintster uit Nij Beets en klokte 37,43. Daria Kachanova pakte in 37,58 het brons. Michelle de Jong noteerde de vijfde tijd (37,85), Dione Voskamp werd in 37,87 zesde. Kok is de eerste Nederlandse schaatsster die goud wint op de 500 meter op een groot toernooi.

„Ik was best verbaasd, gelukkig was mijn tijd genoeg”, zei kersvers medaillewinnaar Kok na afloop bij de NOS. „Ik ben ontzettend blij dat ik Europees kampioen ben, en dat ik geen last heb van mijn lies”, aldus Kok, wiens deelname vooraf nog wel even twijfelachtig was nadat ze vrijdag de teamsprint had laten schieten. „Dit is een prachtig gevoel om mee te nemen richting de Olympische Spelen. Hier haal ik wel vertrouwen uit.”

Kok eindigde in 2020 als vierde op de EK afstanden op de 500 meter. Vorig jaar pakte ze op die afstand achter Golikova zilver op de WK afstanden in Heerenveen. Titelverdedigster Olga Fatkulina ontbrak in Thialf, maar Kok was in elk geval blij dat haar landgenoten er wél bij waren. „Je wil rijden tegen de beste. Ik had het heel jammer gevonden als ze niet mee hadden kunnen doen.”

Het Russische team meldde kort na aankomst in Nederland dat een deel van de ploeg positief had getest op het coronavirus. De hele equipe ging daarop in quarantaine. De meeste Russische schaatsers konden op de tweede dag van de EK weer van start gaan, maar Fatkulina was daar niet bij.