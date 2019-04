Dreun voor Juventus

De twee, respectievelijk Italiaans en Duits international, zijn volgens Italiaanse media buiten de selectie gelaten die afreist naar Amsterdam. Ze zijn niet fit. Chiellini kampt met een kuitblessure en Can heeft een kwetsuur aan zijn enkel.

Dun bezet

Trainer Massimiliano Allegri zit dun in zijn verdedigers. Martin Caceres en Andrea Barzagli ontbreken ook nog tegen Ajax. Dat zou waarschijnlijk betekenen dat Daniele Rugani naast Leonardo Bonucci in het hart van de defensie moet spelen.

Ronaldo

Cristiano Ronaldo lijkt wel op tijd fit voor de eerste ontmoeting met Ajax. De Portugees trainde maandag voor het eerst volledig mee, nadat hij zondag al een deel van een oefensessie had afgewerkt. Het is echter nog steeds afwachten of Allegri het aandurft zijn vedette aan de aftrap te laten verschijnen. Hij liep eind vorige maand een hamstringblessure op tijdens een duel met Portugal tegen Servië. Sindsdien is hij niet meer in actie gekomen. Douglas Costa lijkt ook op tijd fit voor het eerste duel met Ajax.

Bekijk ook: Ultieme beloning Veltman na donkere periode

Bekijk ook: Frenkie de Jong wil Juve mét Ronaldo verslaan