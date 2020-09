Racing Genk woedend op fans zonder mondmasker

Een deel van de supporters van Genk vertikte het om een mondkapje te dragen. Ⓒ HH/ANP

De Belgische voetbalclub Racing Genk is woedend op een deel van de eigen aanhang, die bij de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen de regels omtrent corona niet naleefde. „Dit is een klap voor iedereen bij Genk”, zo liet de club weten. „Als dat zo doorgaat, is het stadion straks weer leeg.”