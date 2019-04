Gemeente scheldt vijf miljoen schuld FC Twente kwijt

Een deel van een gemeentelijke lening (vijf miljoen van een totaal van zeventien miljoen) is kwijtgescholden en een ander deel (negen miljoen) is omgezet naar een ’achtergestelde’ lening, waarover geen rente en aflossing hoeft te worden betaald.

De gemeenteraad, met 23 stemmen voor en 16 stemmen tegen, ging akkoord met het voorstel, waarmee in totaal een bedrag van 14 miljoen euro is gemoeid. Voorwaarde is wel dat de club op korte termijn het trainingscomplex in Hengelo verruilt voor een trainingslocatie in Enschede.

De koploper uit de Keuken Kampioen Divisie wil door de steun het herstructureringsplan uitvoeren. Het college van B en W had zich vorige maand al geschaard achter dat plan, dat ook voorziet in een flinke bijdrage van het Twentse bedrijfsleven.