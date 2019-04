FC Utrecht respecteert excuus Letschert

Waar het na de misdragingen van Oussama Tannane op het trainingsveld voor de verantwoordelijken direct duidelijk was dat er geen toekomst meer voor hem was bij FC Utrecht, mede omdat het een optelsom was van meerdere incidenten, ligt dat bij Timo Letschert anders. Letschert, die in de rust van de wedstrijd tegen ADO Den Haag compleet door het lint ging, hoeft niet te vrezen dat ook zijn huurperiode voortijdig wordt beëindigd.

Tannane

Een groot verschil met Tannane is dat die zich ook fysiek had misdragen, terwijl het bij Letschert bij verbale uitspattingen is gebleven. Daarnaast speelt ook de sportieve waarde van Letschert een rol. De Sassuolo-huurling is sinds de vierde speeldag een vaste basiskracht en miste tot nu toe slechts één duel.

Bovendien is de spoeling centraal achterin bij FC Utrecht dun, doordat Emil Bergström al anderhalve maand geblesseerd is en zijn rentree nog zeker twee weken op zich laat wachten. Met het oog op de play-offs voor Europa League-voetbal, die FC Utrecht hoopt te halen, is de schorsing van één duel van aanvoerder Willem Janssen bij de start van de barrage ook iets om rekening mee te houden.

Excuus

Letschert heeft inmiddels aan trainer Dick Advocaat, andere stafleden en de spelersgroep zijn excuses gemaakt voor zijn uitbarsting. Er is bij de club respect voor de manier waarop hij dat heeft gedaan. „Ik ging in mijn emotie over de grens van het toelaatbare en dat besef ik nu ook goed”, aldus Letschert, die heeft aangegeven psychologische hulp te gaan zoeken om herhaling te voorkomen. FC Utrecht neemt morgen (woensdag, red.) een beslissing over een passende straf voor Letschert.