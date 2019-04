De Jong: ’Sfeer in ArenA helpt ons’

„We zitten in een goed ritme en kunnen de mensen weer laten zien wat we op het allerhoogste niveau kunnen. De sfeer maakt zulke wedstrijden helemaal fantastisch en daar moeten we de fans een compliment voor maken. Het helpt ons echt.”

Die steun is volgens hem ook nodig. „Want ik schat Juventus nog iets hoger in dan Real Madrid. Begrijp me niet verkeerd, Real is een topclub en heeft de Champions League niet voor niets zo vaak gewonnen, maar dit seizoen is de vorm wat minder. Juventus is een van de favorieten voor de titel. Ik ben benieuwd hoe we ons daartegen gaan houden. Het is een mooie uitdaging. Als we ons normale niveau halen, kunnen we het ook Juventus lastig maken.”

