Formule 1 in de ban van jubileumrace

Het jubileum wordt komende weekeinde gevierd op het circuit van Shanghai, waar de Grote Prijs van China wordt verreden.

Silverstone

Het Britse circuit Silverstone was op 13 mei 1950 gastheer van de eerste Grand Prix in de Formule 1 die deel uitmaakte van het wereldkampioenschap. De Italiaan Guiseppe Farina won in een Alfa Romeo. Er waren toen al 200.000 toeschouwers, onder wie koning George VI.

De Brit Lewis Hamilton was de laatste winnaar; hij zegevierde eerder deze maand in zijn Mercedes in de 999e race, de Grote Prijs van Bahrein.

Le Mans

Statistici zijn het er overigens niet allemaal mee eens dat China daadwerkelijk de duizendste Grand Prix is. Sommigen beschouwen de Hongaar Ferenc Szisz als de eerste winnaar van een Grand Prix. Dat was in 1906 in Le Mans. De Grand Prix van Monaco bestaat ook al veel langer. De eerste race in het prinsdom was in 1929.