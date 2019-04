’Mini-Van Dijk’: ’Virgil is een grote broer’

Ki-Jana Hoever bij zijn debuut voor Liverpool Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Tussen alle sterren van Liverpool, is de Nederlandse jeugdinternational Ki-Jana Hoever (17) dagelijks de rookie op trainingscomplex Melwood. Hij maakt van dichtbij het topseizoen mee van Virgil van Dijk. De jonge verdediger vertelt over de lessen van de captain, die niet alleen hém bij de hand neemt, maar The Reds ook probeert te leiden naar een herkansing in de finale van de Champions League. FC Porto is vanavond in de kwartfinale de volgende horde.