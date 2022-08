Ajax stuit in Champions League op Liverpool, Napoli en Rangers

In het seizoen 2020/21 speelde Ajax ook al tegen Liverpool in de groepsfase. Beide duels gingen met 0-1 verloren.Liverpool is matig begonnen aan het seizoen in de Premier League. De club staat na drie speelronden op de zestiende plaats. Ajax speelde twee jaar geleden ook tegen Liverpool in de Champions League. Maar toen mochten er vanwege corona geen supporters mee naar Anfield.

Napoli is na twee speelronden de koploper van de Serie A. Rangers FC schakelde woensdag PSV uit. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won met 1-0 in Eindhoven, na een gelijkspel in Glasgow (2-2). Ajax nam verdediger Calvin Bassey afgelopen zomer voor 23 miljoen euro over van Rangers FC.

Bekijk ook: Wiegman uitgeroepen tot beste coach van Europa

De eerste speelronde van de nieuwe editie van de Champions League wordt op 6 en 7 september afgewerkt. De tweede op 13 en 14 september. De overige speeldata zijn 4 en 5 oktober, 11 en 12 oktober en 25 en 26 oktober. De laatste groepswedstrijden staan voor 1 en 2 november op het programma, een kleine drie weken voor de start van het WK in Qatar.