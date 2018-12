LIVE EXTRA - Robben in actie in Duitse kraker

Primera Division

13.00 uur: Real Madrid - Levante 16.15 uur: Valencia - Atletico Madrid 18.30 uur: Sevilla - Eibar 20.45 uur: FC Barcelona - Espanyol

Volg alle duels in Spanje via onze uitgebreide livewidget

Premier League

In Engeland wordt zaterdagmiddag gestart met een kraker van jewelste. Georginio Wijnaldum gaat met Liverpool op bezoek bij Manchester City. Beide ploegen hebben zeven punten uit drie duels. Later op de middag wil het zwak gestarte Arsenal (drie punten uit drie wedstrijden) zich herpakken tegen Bournemouth. Voor Ronald Koeman wacht een pittige klus in eigen huis tegen Tottenham Hotspur, terwijl koploper Manchester United op bezoek gaat bij het Nederlands getinte Stoke City.

13.30 uur: Manchester City - Liverpool 16.00 uur: Arsenal - Bournemouth 16.00 uur: Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion 16.00 uur: Everton - Tottenham Hotspur 16.00 uur: Leicester City - Chelsea 16.00 uur: Southampton - Watford 18.30 uur: Stoke City - Manchester United

Volg alle duels in Engeland via onze uitgebreide livewidget

Bundesliga

In Duitsland gaat de goed met Borussia Dortmund gestarte Peter Bosz (zes punten uit twee duels) op bezoek bij SC Freiburg. Andries Jonker neemt het met VfL Wolfsburg in eigen huis op tegen Hannover 96, terwijl Bayern München het uitduel bij Hoffenheim wacht.

15.30 uur: 1.FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 15.30 uur: FC Augsburg - 1.FC Köln 15.30 uur: Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 15.30 uur: SC Freiburg - Borussia Dortmund 15.30 uur: VfL Wolfsburg - Hannover 96 18.30 uur: Hoffenheim - Bayern München

Volg alle duels in Duitsland via onze uitgebreide livewidget

Ligue 1

In Frankrijk neemt Wesley Sneijder het met OGC Nice op tegen AS Monaco, waar Terence Kongolo onder contract staat. De bezoekers zijn na vier wedstrijden nog knap zonder puntenverlies, terwijl Nice een tegenvallende start kent met pas drie punten.

17.00 uur: OGC Nice - AS Monaco 20.00 uur: Caen - Dijon 20.00 uur: Montpellier - Nantes 20.00 uur: RC Strasbourg - Amiens 20.00 uur: Troyes - Toulouse

Volg hier alle duels in Frankrijk via onze uitgebreide livewidget

Serie A

18.00 uur: Juventus - Chievo

Volg hier alle duels in Italië via onze uitgebreide livewidget