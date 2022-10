VIDEO Stephen Curry vraagt bij start NBA-seizoen aandacht voor opgesloten Brittney Griner

Stephen Curry liet zich bij de seizoensopening direct gelden en was met 33 punten de topschutter van de avond. Aan de zijde van de Lakers nam LeBron James, begonnen aan zijn twintigste seizoen in de NBA, 2 punten minder voor zijn rekening.

Voor het duel ontvingen de spelers van de Warriors hun kampioenschapsring. Vorig seizoen werd in de finale Boston Celtics met 4-2 verslagen.

De Celtics begonnen hun jacht op de titel met een zege op Philadelphia 76ers. Het werd in de TD Garden in Boston 126-117. Jaylen Brown en Jayson Tatum waren beiden goed voor 35 punten namens de thuisploeg.

Zoals gebruikelijk omvat het NBA-seizoen in de reguliere competitie 82 wedstrijden voor alle dertig ploegen. De beste zestien teams spelen play-offs. De nieuwe kampioen wordt in juni volgend jaar gekroond.

Stephen Curry

Curry vroeg op veld, waar de titel van vorig jaar nog eens werd gevierd, aandacht voor de situatie van Brittney Griner, die al sinds begin dit jaar vastzit in Rusland, waar ze is opgepakt en veroordeeld werd voor drugssmokkel. De vrouwelijke basketballer, die dinsdag jarig was, had cannabisolie in haar bezit. Een goedje dat in de Verenigde Staten legaal is, maar niet in Rusland. Het leverde haar een celstraf van negen jaar op. De Amerikaanse autoriteiten hebben haar tot dusver zonder succes vrij proberen te krijgen.

„Ik wil mijn platform en deze gelegenheid gebruiken om de naam van Brittney Griner te noemen, een bijzonder lid van onze basketbalgemeenschap”, aldus Curry dinsdag. „Het is vandaag haar verjaardag, ze wordt 32 jaar oud. We zullen haar naam blijven noemen. Ze is al 243 dagen onterecht opgesloten in Rusland en we hopen dat ze snel naar huis komt.”