Pepe waarschuwt Van Dijk: ’Ik win mijn vierde Champions League’

Pepe weet hoe het is om de grootste trofee in het clubvoetbal te winnen. De Portugese enkelbijter won de cup met grote oren namelijk drie keer met Real Madrid (2014, 2016 en 2017) .

Toen Porto de Champions League, met José Mourinho als trainer, won in het seizoen 2003/2004 speelde Pepe zelf nog bij het kleine Portugese Marítimo. Een jaar later vertrok hij naar wel naar Os Dragões, waar hij uitgroeide tot een van de beste en meest spijkerharde verdedigers van zijn tijd.

Nummer vier

Ondanks dat Pepe er niet bij was toen Porto het miljardenbal won, denkt hij toch dat het huidige Porto voor net zo’n grote stunt kan zorgen. „Dit seizoen win ik mijn vierde Champions League”, zegt de Portugees vol zelfvertrouwen tegen UEFA.com.

„We weten dat het tegen een team als Liverpool erg moeilijk wordt. Ze spelen precies volgens het plan van de coach (Jürgen Klopp, red.)”, waarmee Pepe doelt op de aanvallende speelstijl van The Reds. „Maar wij laten al het hele toernooi onze vechtlust zien”, zegt de 105-voudig international van Portugal, die het aanvalstrio Roberto Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah moet afstoppen. „Maar we hebben een hele goede defensie”, zegt Pepe, die zijn 21-jarige verdedigingsmaatje Eder Militao een contract zag tekenen bij Real Madrid en aan het eind van het seizoen de overstap naar De Koninklijke zal maken. „Hij heeft veel kwaliteit en dat heeft hij wel bewezen. Anders haalt Real Madrid hem niet.”

Kwartfinale

FC Porto werd in de poulefase van de Champions League eerste in een groep met Lokomotiv Moskou, Galatasaray en Schalke 04. In de achtste finale rekende het af met AS Roma.

De weg naar de kwartfinale ging Liverpool iets moeilijker af. De Engelse topclub eindigde in de groepsfase tweede achter Paris-Saint Germain, maar liet wel Napoli en Rode Ster achter zich. In de eerste knock-outronde schakelde Liverpool Bayern München uit.

De eerste wedstrijd tussen de twee topverdedigers Pepe en Van Dijk vindt dinsdagavond plaats op Anfield, de sfeervolle thuishaven van Liverpool - waar ook Georginio Wijnaldum onder contract staat. Op woensdag 13 april wordt het tweeluik tussen de twee voormalig Champions League-winnaars in Portugal afgesloten.