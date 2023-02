Premium Het beste van De Telegraaf

Onmacht bij shorttrackkoningin maakt roep om contact met Otter groter Emotionele Schulting zegt sorry tegen publiek, coach baalt: ’Dit gedonder helpt niet’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Suzanne Schulting bleef in Dordrecht verstoken van goud. Ⓒ ANP/HH

DORDRECHT - Het gebaar dat Suzanne Schulting naar het publiek maakte en de hevige emoties die ze toonde, zeiden alles. Voor de eerste keer deze winter, en uitgerekend in Dordrecht, behaalde de shorttrackkoningin geen goud tijdens een World Cup. ’Sorry’ gaf ze met een handgebaar aan richting de 2500 mensen op de tribunes, om vervolgens te verdrinken in haar eigen tranen. Ze was op waarde geklopt, en dat raakte haar zichtbaar diep. „Het is intens”, zei ze met gebroken stem. „Ik verwacht heel veel van mezelf. Als ik dan niet het beste van Suzanne Schulting laat zien, baal ik ontzettend.”